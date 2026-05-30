Filip Grbić bez trunke zadrške razmontirao je narativ blokadera, lansirajući dramatično upozorenje i ključno pitanje: Kako će se ovi ljudi ponašati ako se ikada dokopaju fotelja i uzmu vlast u svoje ruke?!

Kako je naveo, naša demokratija se nalazi pred zastrašujućim izazovom blokaderskog pokreta koji je toliko preosetljiv na kritiku da je spreman na najbrutalnije korake.

Ističe da na udaru nisu samo pristalice vlasti, već svi oni koji ne misle kao oni i ne žele da podrže njihov pokret u kom se ne vidi plan, već isključivo nasilje i pretnje.

"Zato što se ne slažem sa ovom ocenom da mi živimo u nekakvom totalitarizmu čiji je izvor vlast. Ja mislim da mi imamo zapravo izazov, da je naša demokratija pred izazovom jednog totalitarnog pokreta koji je toliko preosetljiv na kritiku da ostrahuje i podvrgne ovoj ovoj vrsti digitalnog linča, ponekad i fizičkog linča, u svakom slučaju teške stigmatizacije svakog ko se usudi da postavi bilo kakvo pitanje, čak i ne sa pozicije pristalica vlasti, nego sa kao dobronamernog kritičara. ​Dakle, ako se radi o pokretu koji pretenduje da uzme vlast, ako je tako osetljiv na kritiku i ako je pokret koji ne okleva od nasilja, a to su blokade i ovo dolo- dolaženje na kućnu adresu, pretnje i slično. Dakle, ako se u opoziciji ponašaju tako nasilno, možemo li da zamislimo samo kako će se nasilno ponašati budu li jednom uzeli vlast?", poručio je Grbić.