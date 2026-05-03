Rijaliti učesnici, Stanija Dobrojević i Anđelo Ranković u Eliti 9 već oređeno vreme ne kriju simpatije jedno prema drugome. Priznali su osećanja, ali još uvek nisu stupili u emotivni odnos, što nije sprečilo starletu da Rankoviću napravi ljubomornu scenu zbog prisnosti sa drugom učesnicom rijalitija.

Naime, Stanija je saznala za druženje Anđela i Boginje, pa mu je u lice svašta rekla.

-Ti pričaš sa mnom, muvaš mene, a onda ljubiš drugu devojku u vrat kada ja legnem da spavam - rekla je Stanija.

- Ali mi nismo zajedno, a mene je uvredilo što si rekla da mi daješ na značaju - dodao je Anđelo, a onda je Stanija nastavila:

- Imaš li ti malo empatije, da ideš sa njim na piće, a da je meni uvredio sve, kako možeš - rekla je Stanija Dobrojević.

- Stanija, osam meseci korektnog odnosa imam sa njim, a ti i ja nemamo ništa samo par razgovora - dodao je Anđelo.

- On se ljubi sa Boginjom - dodao je Dača.

- Onda nema flerta, mi se družimo - govorila je Stanija.

- Pa mi se družimo, tako će i ostati - rekao je Anđelo.

Stanijino bogatstvo

Stanija Dobrojević već 20 godina je u javnosti. Dugo godina već živi u Americi, gde je zaradila prvih 100.000 evra.

- Zaradila sam u kazinu kao Blackjack diler. To mi je bio prvi posao, došla sam kao student i zarađivala po 1.000 dolara dnevno. Tada sam sebi rekla da neću stati dok ne zaradim 100.000. Kada sam radila prve takse, pa zaradiš 50.000 mesečno, meni je to bilo kao da sam na vrhu sveta. Vratila sam se u Srbiju, kupila stan i auto, a najviše sam trošila na putovanja. Za to ne žalim - ispričala je Stanija Dobrojević ranije za domaće medije.

Stanija poseduje i dve nekretnine, u Rumi i Majamiju.

