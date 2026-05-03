Bivši rijaliti učesnik Filip Car oglasio se i analizirao dešavanja iz aktuelnog rijalitija, u kojem se nalazi njegova bivša devojka Maja Marinkovič.

Kako navodi, sada mu je prioritet porodični život, kojem se potpuno posvetio nakon burnog učešća u rijalitiju.

- Nekim mirnim, normalnim životom živim. Dobro mi je, porodično. Malo mi je neobično. U suštini, živim normalno, laganica. Top je sa ćerkicom, stvarno je dobro. Sve je kako treba. Tu su mi nećaci, od sestre deca, uživamo svi zajedno - otkrio je Filip, koji se potom osvrnuo na svoju bivšu devojku Maju Marinković, koja ga skoro svakodnevno pominje.

- Smešno je kad čujem da ljudi od 30-40 godina pričaju o igračkama u tom nekom smislu, malo mi je to neobično, pa to nekad bude glavna tema. Glavna tema plišana igračka?! Mislim da se ona ni ko mala nije igrala sa plišanim igračkama - istakao je Car.

- Stalno se provlačim, nije mi drago svaki put, jer je uglavnom to u negativnoj konotaciji. Kako ja, tako i moja porodica. Izgovaraju se ružne i neistinite stvari... Više bih voleo da me spomenu kroz šalu, ali ovo spominjanje u inatu, ljubomori, kontekstu negativnom... To mi nije drago da čujem, ali šta ću. Bio sam tri godine tamo, jeo, pio i još neke stvari radio, šta sada da radim. Ne mogu da biram ko će me spominjati - poručio je bivši rijaliti učesnik.

- Mislim da bi tu psihijatrijsko veštačenje teško donelo disertaciju, a ne ja. Ne razmišljam da li pati za mnom, da li me voli, ne gledam je na takav način. Hajde, znaj šta je njoj u glavi?! Godinama gledamo identičan model ponašanja - se***alni odnosi, blud, razvrat, ljubomora, inat, kompleks... Ne vidim ništa drugo. To je, po meni, postalo čak i dosadno jer je sve uvek isto kada je ona u pitanju. Interesantniji su mi razvoji drugih situacija nego ona, ona nema šta novo da pokaže. Da je bar neku novu reč uvrstila u vokabular, ali sve isto, identično. Ne znam šta ti ljudi misle i planiraju sa svojim životom kad izađu iz Bele kuće. Aneli mi je simpatična i smešna, uvek me nasmeje. Ne krijem da mi je draga, volim je kao prijatelja - rekao je Car.

- Idu mi kao par, Vendi je dobro rekla da su se našli po zlu. Slični su, sujetni, iskompleksirani, pokvareni ali šta oni planiraju, čime će se baviti? Ko će njega ozbiljno shvatiti?! Asmin samo na mešalici može da radi. Ko će njega ozbiljno shvatiti, šta je on pokazao?! Svi smo se mi na neki način obrukali, ali on je na svim poljima pokazao primitivizam. Nit je pametan, nit smešan, niti inteligentan... - govorio je Car, koji smatra da se Maja smuvala s Asminom Durdžićem zbog teme u rijalitiju.

- Videla je temu i osobe takve, labilne ličnosti koje ne mogu same da budu. koje nisu izvgrađene, kada im više daš na pažnji, biće sa bilo kim. A uz to, kada si tema... Marko DNK i on su jedini bili koji nisu uspeli kod Maje, sad on jeste, pa su mi on Marko i Divna DNK. Daj Bože da se ona za njega napolju veže baš, mogli bi napolju da voze bus. Nek napravi "Čizma trans", ona nek cepa karte, on nek vozi bus - poručio je Filip.

"Maja se opterećuje komentarima ljudi, a samo se pravi"

- Sa njom ne možeš raskinuti, nakon svađe moraš imati odnose, ona je slučaj za stručnjake. Moraš imati odnose, spuštati loptu, vidi se da Asmin to voli. Nalazio sam se u tim situacijama, bio sam i dosta mlađi, iznerviraš se... Gledao je rijatliti, pratio mene, druge, pokušavao je sve iskopirati. Bilo mu je to simpatično, pa pokušava, ali vidi se kada nešto nije spontano... Ne možeš narod za**bati. Maja je neko ko se opterećuje komentarima ljudi, ona 00-24h čita komentare drugih, a samo se pravi. Ko se može sa njom jadnom poistovetiti i biti joj podrška?! Šta će oni napolju? Moraju menjati kontinent nakon ove sezone i ovog sunovrata - otkrio je Filip Car.

Alo/Blic

