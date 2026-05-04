Sinoć je u Eliti 9 održano još jedno izbacivanje. Voditelj Darko Tanasijević saopštio je konačne rezultate nominacija, a napeta borba vodila se između Stanije Dobrojević, Luke Vujovića i Sunčice Bajić.

Takmičari su prvo odigrali igricu u diskoteci u kojoj niko nije odneo pobedu, nakon čega je usledilo surovo suočavanje sa realnošću i glasovima publike.

Voditelj Elite je otkrio da je Stanija Dobrojević apsolutno dominirala sa neverovatnih 85 odsto glasova, Luka je osvojio 14 odsto, dok je Sunčica Bajić imala svega 1 odsto glasova, zbog čega je zauvek napustila rijaliti.

Sunčica Bajić o svom takmičenju u Eliti 9

Odmah nakon izbacivanja iz Zadruge 9 Elite, Sunčica Bajić je stigla u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde je bez dlake na jeziku govorila o svojim doskorašnjim cimerima.

Komentarišući svoj izlazak i ponašanje u kući, Sunčica je istakla:

-Ono što jesam jesam, takva sam. Mogu da oprostim, da kažem šta mislim u momentima. Nisam neko ko drži neku mržnju u sebi - istakla je ona.

Ipak, prava bura je nastala kada je progovorila o trenutnoj situaciji na imanju.

Istakla je da je unutra "još luđe i žešće" i zaintrigirala javnost izjavom da "sve zna o njima", dodajući da se dešavanjima u kući više uopšte ne čudi.



Na Dušičino konkretno pitanje ko su najveći foliranti u Eliti, izbačena takmičarka je bez ustručavanja raskrinkala poznata imena:

- Aneli i Asmin, ponekad se Maja folira. Ima ih dosta - bila je direktna Sunčica koja je već jednom bila izbačena, pa vraćena u rijaliti.

