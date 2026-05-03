Pevačica Zlata Đurković postala je poznata široj javnosti tokom učešća u rijalitiju Zadruga 2, nakon čega se povukla iz medija.

U šou programu bila je veoma zapažena i važila za osobu bez dlake na jeziku.

U jednom periodu pojedini cimeri okomili su se na nju, pokušavajući da joj smeste i iskonstrušu aferu.

Naime, svojevremeno su je povezivali sa tadašnjim učesnikom Vladimirom Tomovićem, ali je ona odlučno demantovala da između njih postoje bilo kakve emocije.

U tim trenucima porodica joj nije okrenula leđa. Tokom jednog telefonskog razgovora sa najbližima, insistirala je da razgovara sa suprugom kako bi mu objasnila situaciju.

-Samo ću da ti kažem da te volim, da jedva čekam da te zagrlim. Budi jaka, i sve na zaj*banciju. Još malo je ostalo - poručio joj je suprug.

-Takođe i ja ebe mnogo volim, ne znam šta da radim. Ti znaš da se ja sekiram oko raznoraznih gluposti, ni za šta nisam kriva, za svašta me optužuju - požalila se Zlata, aludirajući na spekulacije zadrugara da je bila u vezi sa Vladimirom, u kog je, kako su neki tvrdili, bila zaljubljena.

Po izlasku iz Bele kuće nije se preterano eksponirala u javnosti. Danas vodi mirniji život, bavi se nastupima, a mnogi komentarišu i hvale njen sadašnji izgled.

Još tokom učešća u rijalitiju otkrila je da je po profesiji medicinska sestra, dok je njen suprug Vlada Novaković naveo da se bavila i novinarstvom.

Spisak njenih talenata tu se ne završava, budući da je nedavno iznenadila javnost objavivši scene iz serije u kojoj je glumila.

Time je potvrdila da se, pored pevanja, ostvarila i kao medicinski tehničar, novinar i glumica.