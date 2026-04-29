Otac poznate rijaliti učesnice Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, ne krije da je zgrožen dešavanjima u Beloj kući, a za ćerkine partnere nije imao ni reči hvale, nazivajući ih "idiotima".

Ljubavna veza Maje Marinković i Asmina Durdžića u poslednje vreme, kako i sami akteri priznaju, potpuno je haotična.

Njen otac Taki užasnut je ćerkinim izborom partnera, ne podržava njene rijaliti veze i otvoreno priznaje da jedva čeka njihov raskid.

Taki je istakao da ovaj odnos predstavlja apsolutnu propast i da nikome ne bi poželeo da ima takvog dečka.

- Samohrani sam otac i zgrožen sam, Asmin ne zna gde su njegova deca, a šta radi s mojim detetom u Eliti, provocira, vređa? Mnogo se loše osećam jer sam je sam odgajio da joj on to radi. Treba da opstanu ni unutra, a kamoli napolju - vidno razočaran izjavio je Taki.

Kada je upitan da izabere boljeg zeta i uporedi Asmina sa bivšim partnerom svoje ćerke, Filipom Carem, Marinković je bio još suroviji.

- Od dva zla ne znam koje je gore, ja kao da sam Boga gađao kamenjem, pa dobijam sve zetove idiote - jasan je bio otac Maje Marinković.

"Car je ker iz Crikvenice"

Međutim, Marinković se tu nije zaustavio, već je uputio niz oštrih reči na račun Filipa Cara, nazivajući ga ološem.

- Onaj ker iz Crikvenice samo laje, nemoj on samo da pruža podršku Maji. Treba svojoj bivšoj sa kojom ima dete da pruži podršku, nije video svoje dete godinu dana i on zna da priča o tuđem. To je jedan običan ološ - zaključio je Radomir Taki Marinkvoić za Pink, dok je Maja prolila "more" suza jer je Asmin spominjao Staniju pred njom.

Podsetimo, Maja Marinković je Filipa Cara prijavila za nasilje, tvrdeći da joj je držao pištolj u ustima, kao i da je od njega navodno dobijala batine.

BONUS VIDEO:





