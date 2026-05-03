Učesnica rijaliti programa Elita 9, Maja Marinković, još jednom je pokazala da vodi glavnu reč u odnosu sa dečkom Asminom Durdžićem i da se, kako se navodi, uglavnom sprovodi ono što ona odluči.

Naime, jutros su imali raspravu oko farbanja kose, jer Asmin nije želeo da skriva sede vlasi, ali je na kraju ipak popustio.

Maja ga je potom crnom farbom u potpunosti ofarbala dok je on sedeo, pri čemu je sve vreme bio neraspoložen. Ipak, nije želeo da ponovo ulazi u raspravu sa njom, pa je ćutao.

Asmin davio Maju

Inače, nedavno je došlo do potpunog haosa kada su njih dvoje ušli u fizički obračun nakon vrele akcije.

Tokom sukoba, Maja je njemu izbila zub, dok ju je Durdžić, u naletu besa, gušio.

Nakon toga, rijaliti učesnik je završio u zatvoru, a na društvenim mrežama se pojavio snimak njihovog obračuna koji je šokirao gledaoce.

 