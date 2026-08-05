Policija Saksonije poslala je robota kako bi pregledao pronađenu napravu, a detonator je uklonjen. Nakon toga, policija je izvela kontrolisanu eksploziju.

Istovremeno, u blizini istog aerodroma još jedan neidentifikovani objekat sudario se sa teretnim avionom. Na letelici je nakon sletanja u Hanoveru utvrđena manja materijalna šteta.

Incident se dogodio u trenutku pojačanih bezbednosnih mera na nemačkim aerodromima, nakon niza neovlašćenih letova dronova iznad osetljivih lokacija.

Nemačka policija ranije je upozoravala da bi iza pojedinih takvih preleta mogli da stoje ruski agenti.

Aerodrom od strateškog značaja

Aerodrom Lajpcig/Hale, na istoku Nemačke, koristi nemačka vojska, kao i saveznici iz NATO-a, za transport vojne opreme. Na njemu je baza i ukrajinske kompanije "Antonov Airlines", čiji avioni prevoze veliki deo ukrajinskog vazdušnog tereta.

Aerodrom je istovremeno jedno od glavnih logističkih čvorišta kompanije DHL.

Portparol policije rekao je za BBC da je objekat sa eksplozivom pronađen u blizini parkiranih aviona kompanije "Antonov".

Ministar unutrašnjih poslova Saksonije Armin Šuster opisao je događaj kao "veoma ozbiljan bezbednosni incident".

Ukrajina prstom upire u Rusiju

Ukrajinski ambasador u Nemačkoj Oleksij Makejev izjavio je za televiziju "Velt" da sumnja u umešanost Moskve.

"Ko bi drugi mogao da bude osim Rusije", rekao je Makejev.

Rusija se za sada nije oglasila povodom ovih optužbi.

Kako piše BBC, incident podseća na ranije slučajeve za koje su nemačke i evropske vlasti sumnjale da bi mogli biti povezani sa sabotažom.



