Još od najstarijih vremena ljudi su znali da more pozitivno utiče na zdravlje. Grčki naučnik Hipokrat, čiju zakletvu lekari i danas polažu prilikom stupanja u profesiju, mnoge svoje pacijente lečio je kupanjem u vodi bogatoj mineralima.

Moderna nauka potvrdila je njegova saznanja, a mi donosimo četiri zdravstvena razloga zbog kojih biste što pre trebalo da odete na plažu i zaplivate u moru.

Jača imuni sistem

Morska voda prepuna je vitamina, soli, aminokiselina i mikroorganizama koji deluju poput prirodnog antibiotika i pomažu organizmu u borbi protiv štetnih bakterija.

Udisanjem morskog vazduha u telo unosite negativno naelektrisane jone, koji takođe imaju važnu ulogu u odbrani organizma. Osim toga, plivanje u moru širi pore na koži i ubrzava izbacivanje toksina.

Poboljšava cirkulaciju

Plivanje značajno doprinosi boljem radu krvotoka, dok toplija morska voda može pomoći telu da nadoknadi minerale izgubljene zbog stresa, nepravilne ishrane i zagađenja iz okoline.

Dovodi organizam u ravnotežu

Tokom plivanja u moru telo aktivira prirodne mehanizme regeneracije, što može pomoći u ublažavanju simptoma poput onih povezanih sa astmom, artritisom, bronhitisom i različitim upalama.

Voda bogata magnezijumom opušta mišiće i pozitivno utiče na kvalitet sna, što doprinosi boljoj mentalnoj ravnoteži i dobrom raspoloženju.

Pomaže u nezi kože

Magnezijum iz morske vode pomaže hidrataciji kože i poboljšava njen izgled, piše Dnevnik.hr. Takođe može doprineti smanjenju crvenila i hrapavih delova kože, zbog čega se osobama koje imaju određene dermatološke probleme često savetuje boravak u moru.