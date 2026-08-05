Telo žene R. S. (74) iz Laktaša pronađeno je juče u dvorištu njene porodične kuće i u toku je rad na utvrđivanju okolnosti pod kojima je stradala.

Kako saznaje ATV, telo je pronađeno delimično ugljenisano, usled požara, ali još nije poznato da li u ovom slučaju ima elemenata krivičnog dela.

- Na području Laktaša juče je oko 22 sata u dvorištu porodične kuće pronađeno beživotno telo R. S, rođena 1952. godine - saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Kako navode, uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac OJT Banjaluka i policijski službenici PS Laktaši.

- Radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti tužilac je naložio da se izvrši obdukcija tela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, a naloženo je i preduzimanje mera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti događaja - navode u tužilaštvu.

Alo/Dnveni avaz

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