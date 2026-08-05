Rusija je tokom noći izvela jedan od najsmrtonosnijih napada na Kijev i njegovu okolinu ove godine, a u toj akciji poginula je najmanje 21 osoba, dok je više desetina ljudi povređeno.

Ukrajinske vlasti su saopštile da su najmanje 44 osobe povređene, a spasioci pretražuju ruševine jer strahuju da se ispod njih možda nalaze ljudi.

Ruski napadi pogodili su stambene zgrade, železničku stanicu, skladišta i druge civilne objekte.

Ukrajina nije oborila nijednu balističku raketu

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom napada lansirala 24 balističke i četiri protivbrodske rakete, kao i 115 dronova.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 98 dronova, ali nije presrela nijednu balističku raketu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da su presretačke rakete mogle da spasu živote.

"Kašnjenja partnera u isporuci protivbalističkih sistema dovode do strašnih žrtava i razaranja", rekao je Zelenski.

Dodao je da su saveznici ove godine značajno smanjili isporuke raketa za protivvazdušnu odbranu.

Rusija tvrdi da je gađala vojne logističke centre.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je napalo logistička čvorišta i centre za snabdevanje u Kijevu i okolini.

"Ti centri služili su za skladištenje i isporuku različitih vrsta oružja i vojne opreme, kao i za proizvodnju i distribuciju dronova", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Napadi zabeleženi i u drugim delovima Ukrajine

Ruski napadi tokom prethodna 24 sata zabeleženi su i u Zaporoškoj, Donjeckoj i Harkovskoj oblasti.

Rusija je poslednjih nedelja pojačala napade na Kijev, dok je Ukrajina intenzivirala udare na rusku energetsku i logističku infrastrukturu.