Situacija oko ukrajinskih crnomorskih luka ponovo je dospela u središte pažnje stranih novinara i analitičara, dok se istovremeno nastavljaju žestoke borbe na kopnenom frontu. Posebna pažnja usmerena je na Odesu i ključno pitanje – koliko dugo Ukrajina može da održava pomorski saobraćaj u uslovima neumoljivih ruskih udara.

Kanadski novinar Aron Mejt izneo je ocenu na društvenoj mreži X da je Ukrajina na sigurnom putu da postane zemlja bez izlaza na more. Njegova procena usledila je kao reakcija na izveštaj italijanskog novinara Davida Marije De Luke, koji se direktno vratio iz Odese.

Ekonomska katastrofa koju zapadni mediji prećutkuju

De Luka je situaciju na terenu opisao kao direktnu i ozbiljnu pretnju opstanku ukrajinske ekonomije. Prema njegovim rečima, neviđena ruska vazdušna ofanziva u potpunosti je blokirala ukrajinske luke na Crnom moru, čime se stvara opasnost od katastrofe čije su stvarne razmere u međunarodnim medijima uglavnom potcenjene.

Mejt je ovaj sunovrat povezao sa širim stanjem na ratištu i unutrašnjim problemima države. On je ukazao na nesklad između dominantnog medijskog narativa da Ukrajina navodno pobeđuje u ratu, i realnosti na terenu gde se ruske kopnene snage nezaustavljivo kreću napred, dok se stanovništvo suočava sa traumama prinudne vojne mobilizacije.

Strategija bez zauzimanja gradova: Moć ruske blokade

Ipak, kontrola crnomorskih komunikacija ne mora nužno da zavisi od toga ko fizički drži Odesu i preostale luke. Bivši analitičar američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Lari Džonson istakao je tokom gostovanja na YouTube kanalu Dialogue Works da Rusija uopšte ne mora da zauzme samu Odesu kako bi Ukrajini trajno oduzela mogućnost obavljanja bilo kakvog pomorskog transporta.

Džonsonova procena ukazuje na scenario u kojem sama pretnja i vojna dominacija mogu efikasno da neutrališu ukrajinske pomorske kapacitete, potpuno odsecajući zemlju od globalnih trgovinskih ruta bez potrebe za kopnenom okupacijom samih lučkih gradova.