Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele nove vazdušne udare na objekte transportne infrastrukture u ukrajinskim lukama Odesa i Nikolajev.

Prema navodima Moskve, u luci Odesa oštećeni su rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim za snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga.

Istovremeno, u luci Nikolajev pogođen je morski tegljač koji je, kako tvrdi ruska strana, bio preuređen za korišćenje bespilotnih čamaca.

Prethodno su ruske snage, prema saopštenju Ministarstva odbrane, izvele napade i na fabriku "Fajer Point" u Kijevu, za koju navode da proizvodi komponente i bojeve glave za krstareće rakete "Flamingo".

Pored toga, pogođeno je još nekoliko objekata u kojima se, prema tvrdnjama Moskve, proizvode delovi za ukrajinsko naoružanje.

Rusko Ministarstvo odbrane navodi da su ciljevi ovih napada vojna i transportna infrastruktura, kao i objekti povezani sa proizvodnjom i snabdevanjem ukrajinskih oružanih snaga. U saopštenju se dodaje da se u operacijama koriste bespilotne letelice i precizno naoružanje velikog dometa.

Ukrajinska strana se za sada nije oglasila povodom ovih navoda.

Izvor: RIA Novosti / Kurir.rs