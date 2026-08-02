Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab i umeren, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima povremeno i jak vetar, istočnih smerova.

I u Beogradu danas sunčano i veoma toplo.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura u glavnom gradu sutra će iznositi od 18 do 24, a najviša oko 37 stepeni.

U narednih sedam dana biće pretežno sunčano i veoma toplo, dok se u petak i subotu, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. RHMZ je objavio upozorenje na toplotni talas na teritoriji Republike Srbije s maksimalnom temperaturom od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni i u Vojvodini i Beogradu s tropskim noćima.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni Celzijusa.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.

RHMZ podseća da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva.

Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva - deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom.

Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće.

Dugotrajan period visokih temperatura, takođe, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom a ima i nepovoljan uticaj na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo i druge društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, navodi hidrometeorološki zavod.

RHMZ navodi i da dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem.