Prema saopštenju, ruska borbena grupa Sever eliminisala je više od 225 ukrajinskih vojnika, borbena grupa Zapad eliminisala je preko 210 neprijateljskih trupa, borbena grupa Jug do 150 vojnika, borbena grupa Centar eliminisala je preko 340 vojnika, borbena grupa Istok više od 365, a borbena grupa Dnjepar do 40.

Pored toga, ruske oružane snage su tokom proteklog dana oslobodile Ljubickoje u Zaporoškoj oblasti i uspostavile kontrolu nad Oljgovkom u Harkovskoj oblasti, istaklo je Ministarstvo odbrane.

Štaviše, ruski vojnici su u protekla 24 sata napali objekte za proizvodnju i skladištenje dronova, kao i privremena mesta raspoređivanja ukrajinske vojske i stranih plaćenika, navodi se u saopštenju.

Ruska protivvazdušna odbrana je takođe oborila 15 avionskih bombi i 743 ukrajinska drona sa fiksnim krilima u proteklih 24 sata, navela je vojska.

Ministarstvo je naglasilo da su od početka specijalne vojne operacije ruske oružane snage uništile 673 ukrajinska aviona, 284 helikoptera, 194.261 dron, 669 protivvazdušnih raketnih sistema, 30.389 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, 1.766 višecevnih raketnih sistema, 35.975 topova i minobacača i 68.025 specijalizovanih vojnih vozila.