U saopštenju Vazduhoplovstva objavljenom na Telegramu navodi se da je letelica obavljala zadatak na prvoj liniji fronta, odnosno da je pokušavala da presretne ruske vazdušne ciljeve, kada je došlo do kvara, prenosi Rojters.

Navodi se da je pilot pronađen živ i bezbedan, a zatim prevezen u medicinsku ustanovu radi ukazivanja pomoći. Stručnjaci trenutno ispituju mesto na kojem se avion srušio.

Ukrajina je dobila avione F-16 američke proizvodnje od nekoliko zemalja članica NATO-a, uključujući Holandiju i Dansku.

BONUS VIDEO









