- Na udaljenosti od linije razdvajanja, gde nema udarnih dronova ni artiljerijskih udara, strah izaziva visokoprecizno oružje velike snage. Posebno se izdvajaju hipersonične rakete ‘kindžal’, protiv kojih ukrajinska PVO jednostavno nema efikasna sredstva zaštite. Brzina rakete dostiže 10 maha, a sistemi PVO, uključujući američke "patriot", jednostavno ne stižu da reaguju - naveo je sagovornik agencije.

Dodao je da su nedavni udari „kindžalima“ po bazama oficira NATO bili „potpuno iznenađenje“ za protivnika i izazvali šok.

Karakteristike sistema „Kindžal“ predstavio je predsednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju Federalnoj skupštini 1. marta 2018. godine. Tom prilikom je navedeno da raketa postiže brzinu koja je oko deset puta veća od brzine zvuka, da ima domet veći od 2.000 kilometara i da je sposobna da manevriše tokom celog leta, što joj omogućava probijanje sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Raketa može da nosi klasičnu ili nuklearnu bojevu glavu mase oko 500 kilograma, odlikuje se smanjenom radarskom vidljivošću i visokom sposobnošću manevrisanja, a namenjena je za uništavanje ciljeva na kopnu i na moru.

