Dugotrajnija nedostupnost luke u Odesi mogla bi da izazove ozbiljne probleme za ukrajinski izvoz i priliv deviza, dok se kao moguća alternativa ponovo pominje rumunska luka Konstanca. Međutim, britanski analitičar Aleksandar Merkuris smatra da to nije realno rešenje.

On ocenjuje da Rumunija nema dovoljno razvijenu lučku i železničku infrastrukturu kako bi preuzela obim transporta koji je godinama prolazio kroz Odesu, zbog čega bi eventualna dugotrajna blokada mogla teško da pogodi ukrajinsku privredu.

Gostujući u emisiji The Duran, Merkuris je aktuelnu situaciju povezao sa eskalacijom sukoba u Crnom moru. Podsetio je da je ukrajinska strana tokom leta napala ruske brodove za prevoz žitarica u Azovskom moru, nakon čega je, kako tvrdi, Moskva poručila da bi mogla da uvede pomorsku blokadu Odese.

Ovog leta Ukrajinci su napali ruske brodove za prevoz žitarica u Azovskom moru. Rusi su tada rekli da više neće biti ograničenja i da mogu da uvedu pomorsku blokadu Odese, što su oduvek mogli da učine. Sada vidimo da je ta blokada stupila na snagu - rekao je Merkuris.

"Katastrofa za ukrajinsku ekonomiju"

Britanski analitičar zapitao je gde su generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, evropski lideri i predstavnici zemalja Globalnog juga, ocenjujući da na razvoj situacije gotovo niko ne reaguje.

Prema njegovim rečima, Odesa je bila ključni kanal za ukrajinski izvoz i jedan od najvažnijih izvora deviznih prihoda.

- Zatvaranje Odese je katastrofa za Ukrajinu. To je bio jedini izvor finansiranja koji nije neposredno zavisio od Zapada, a sada je praktično presečen. To je katastrofa i za ukrajinsku poljoprivredu - rekao je Merkuris.

Konstanca nije zamena za Odesu?

Merkuris podseća da je Ukrajina još 2022. godine pokušala da deo izvoza žitarica preusmeri preko rumunske Konstance, ali tvrdi da taj model tada nije dao očekivane rezultate.

Kako navodi, ni danas ne vidi razlog da situacija bude drugačija, jer, prema njegovoj proceni, u Rumuniji nisu izgrađeni kapaciteti koji bi mogli da zamene luku Odesa.

Britanski analitičar smatra i da su zapadni saveznici Kijeva morali da računaju na mogućnost ovakvog razvoja događaja. On tvrdi da su Sjedinjene Američke Države, prema njegovom mišljenju, bile upoznate sa planovima za napade na ruske brodove, budući da su pružale preporuke i u velikoj meri obezbeđivale dronove, dok su, kako navodi, i pojedine evropske zemlje bile uključene.

- Morali su da znaju da postoji mogućnost napada na Odesu. Taj napad se dogodio. Sada vidimo eskalaciju i očekujem da će se situacija tokom narednih nekoliko meseci dodatno pogoršavati, sve do jeseni - zaključio je Merkuris.