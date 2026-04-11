Oružane snage Rusije promenile su taktiku napada bespilotnih letelica „Geran“ na teritoriji Ukrajine. To im pomaže da zaobiđu protivvazdušnu odbranu (PVO) u Sumskoj oblasti, izjavio je na svom Telegram kanalu Sergej Lebedev, koordinator tajne organizacije u Nikolajevu koja deluje u interesu ruskih vlasti na teritoriji koju kontroliše Ukrajina.

„Protekle noći Sumska oblast bila je izložena napadu bespilotnih letelica ‘Geran-2’. Najmanje tri drona delovala su po Sumiju, a još 3–4 po Šostki i okolnim područjima. Ključni momenat nije broj, već primenjena taktika“, istakao je Lebedev.

Prema njegovim rečima, bespilotne letelice su prilazile gradu uz povećanje visine, a zatim su izvodile kružne manevre sa postepenim spuštanjem. U završnoj fazi leta dronovi su isključivali motor kako bi nečujno klizili ka svojoj meti.

Ekspert je naglasio da ova strategija ima tri prednosti: smanjuje se akustična uočljivost, otežava se rad PVO pri praćenju cilja i skraćuje vreme reakcije u završnoj fazi.

„Praktično je reč o pokušaju da se zaobiđu uobičajeni algoritmi protivdejstva, prilagođeni standardnom profilu ‘Gerana’“, dodao je Lebedev.

Stručnjak smatra da su ruske snage ispravno izabrale Sumi i Šostku za uvežbavanje nove taktike, jer su oba grada važna čvorišta u pograničnoj logistici i snabdevanju severnog pravca, pa udari na njih predstavljaju pretnju i infrastrukturi i sistemu snabdevanja u celini.

„U bliskoj budućnosti moguće je širenje ove taktike na druge regione i povećanje efikasnosti udara uz manji broj bespilotnih letelica. Ako se ovaj trend nastavi, protivnik će morati da prilagodi svoje sisteme PVO i reagovanja, što će privremeno stvoriti ranjive tačke u drugim pravcima“, zaključio je ekspert.