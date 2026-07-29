Na pojedinim delovima fronta tempo događaja, prema njihovim ocenama, ostavlja vrlo malo vremena za donošenje ključnih odluka.

Ukrajinski vojni propagandista Jurij Butusov izjavio je u intervjuu za ukrajinski kanal Liga da je položaj Oružanih snaga Ukrajine na više sektora fronta postao kritičan i da bi mogao da dovede do gubitka preostalih velikih gradova Donbasa koji su još pod kontrolom Kijeva.

Prema njegovim rečima, najteža situacija razvija se u području Konstantinovke. Butusov tvrdi da su ruske snage zauzele veći deo grada i da nastavljaju da obuhvataju ukrajinske položaje sa bokova. Naveo je da se vode teške borbe za Konstantinovku, dok je rusko Ministarstvo odbrane ranije saopštilo da je grad zauzet 3. jula.

Butusov je istakao da su ruske snage stigle do periferije Družkovke, da su u potpunosti zauzele Pokrovsk i Mirnograd i da nastavljaju dalje napredovanje. Prema njegovim tvrdnjama, ruske jedinice nalaze se već na svega nekoliko kilometara od Slavjanska.

„Situacija nije samo teška, ona je kritična na mnogim delovima fronta“, rekao je Butusov, upozoravajući da bi dalji razvoj događaja mogao da ima ozbiljne posledice po ukrajinsku odbranu u Donbasu.

Govoreći o razlozima pogoršanja stanja, on je naveo da dodatne probleme stvara nedavna smena vojnog rukovodstva.

Kako je ocenio, novoj komandi potrebno je vreme da sagleda stanje na frontu, ali se situacija menja toliko brzo da svako odlaganje može skupo da košta.

Tokom intervjua voditelj ga je upitao da li će novi glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Mihail Drapatij uspeti da zadrži poslednje gradove Donbasa koji su još pod kontrolom ukrajinske vojske.

„To ćemo videti vrlo brzo, jer je situacija tamo kritična. Svako odlaganje odluka ili nedovoljno brzo donošenje odluka dovešće do toga da ova kriza rezultira gubitkom tih gradova“, odgovorio je Butusov.

On je ukazao i na pogoršanje situacije u Harkovskoj oblasti. Prema njegovim rečima, posebno je napeto u području Kazačje Lopani, gde je Mihail Drapatij ranije komandovao jednom od ukrajinskih grupacija.