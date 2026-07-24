Ovaj sitan problem mnogima zadaje glavobolju, posebno kada se priprema više jela istovremeno.

Ipak, postoji jednostavan trik koji može da spreči kapanje kondenzata i da vam uštedi vreme koje biste kasnije potrošili na brisanje radne površine i šporeta.

Tokom kuvanja para se podiže iz šerpe i na unutrašnjoj strani poklopca stvara sitne kapljice vode. Dok je poklopac na posudi, kondenzat se vraća nazad u jelo, ali čim ga skinete i odložite na uobičajen način, voda počinje da curi po kuhinji.

Rešenje je veoma jednostavno.

Umesto da poklopac spustite kao i obično, okrenite ga naopačke, tako da udubljeni deo bude okrenut nagore. Na taj način sva tečnost ostaje zadržana unutar poklopca, umesto da završi na radnoj površini.

Praktično, poklopac postaje mala posuda koja sakuplja kondenzat dok ga ponovo ne vratite na šerpu.

Ovaj trik posebno je koristan kada kuvate testeninu, pirinač, povrće, supe, variva ili druga jela koja stvaraju veću količinu pare. Još više znači kada pripremate nekoliko obroka odjednom i želite da kuhinja ostane uredna.

Ipak, treba imati na umu da poklopac neposredno nakon skidanja sa šporeta može biti veoma vreo. Zato ga nemojte spuštati direktno na drvene ili osetljive radne površine. Mnogo je sigurnije da ispod njega stavite tanjir, dasku za sečenje ili podmetač otporan na toplotu.

Iako deluje kao sasvim sitna promena u navikama, upravo ovakvi trikovi često najviše olakšavaju svakodnevno kuvanje. Uz samo jedan pokret možete sprečiti kapanje vode, održati kuhinju čistijom i izbeći dodatno brisanje posle pripreme obroka.

Ponekad upravo najjednostavnija rešenja naprave najveću razliku, a ovaj trik je jedan od onih koje ćete, kada ga jednom isprobate, verovatno koristiti svaki put kada kuvate.