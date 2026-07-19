U više ukrajinskih gradova dana se, četvrti dan zaredom, održavaju protesti sa zahtevima da se Mihailo Fedorov vrati na mesto ministra odbrane i da bude smenjen glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski, javlja Ukrinform.

Demonstracije su održane u Kijevu, Dnjepru, Harkovu, Nikolajevu, Odesi, Hmeljnickom, Vinici, Kropivnickom, Lucku, Čerkasima, Ivano-Frankivsku, Mukačevu, Černivcima, Užgorodu i drugim gradovima.

Na Trgu Franka u Kijevu građani su se četvrti dan uzastopno okupili na protestu, noseći kartonske transparente i poruke podrške Fedorovu, zahtevajući njegov povratak na funkciju ministra odbrane i smenu Sirskog.

Kako navodi Ukrinform, Vrhovna rada Ukrajine je 14. jula podržala ostavku premijerke Julije Sviridenko, nakon čega je automatski raspuštena i cela vlada.

Protesti protiv smene Fedorova sa funkcije ministra odbrane počeli su 16. jula u više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su masovni protesti zbog smene Fedorova izraz demokratije i slobode za koje se, kako je naveo, Ukrajina trenutno bori.

Zelenski je 18. jula saopštio da je održao niz konsultacija, između ostalog sa bivšim ministrom odbrane Fedorovom i glavnokomandujućim Oružanih snaga Ukrajine Aleksandrom Sirskim, najavivši nove odluke u vezi sa vojskom.