Ukrajinski glumac i reditelj Jevgenij Bušmakin, koga su vojni regrutni oficiri navono prisilno regrutovali u blizini njegove kuće, poginuo je na frontu, javlja portal "Posmatrač", pozivajući se na njegovu prijateljicu Tonju Nojabrevu.

"Skoro ga je kidnapovala TRC (teritorijalni regrutni centar) na ulici, blizu njegove kuće. Oduzeli su mu sredstva komunikacije i odmah ga poslali u jurišnu brigadu", navodi se u izveštaju objavljenom na portalu Posmatrač, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

„Ženja je poginuo, kao da su mi iščupali srce… Počivaj u miru“, prenosi portal reči Nojabreve.

Gde tačno i u kom pravcu se Bušmakin borio, nije precizirano.

Bušmakin je rođen 28. maja 1981. godine u Poltavi. Godine 2005. diplomirao je na odseku za režiju Kijevskog nacionalnog univerziteta kulture i umetnosti. Radio je kao glumac, reditelj i učitelj.

Poznat je po ulogama u filmovima „Ludo venčanje“, „Heroj mog vremena“ i „Sve će biti u redu“.

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