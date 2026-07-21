Ruski izvori saopštili su da su bombarderi Su-34 izveli seriju vazdušnih udara na više ciljeva koje povezuju sa ukrajinskim oružanim snagama na različitim delovima fronta.

Prema tim navodima, mete su bili privremeni punktovi za raspoređivanje ljudstva u Donjeckoj oblasti i Zaporoškoj oblasti.

FAB-500 korišćene u više napada

Kako navode ruski izvori, posade bombardera Su-34 izvele su udar sa pet avionskih bombi FAB-500 na privremeni punkt 63. zasebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine u području sela Ščurovo.

Još jedan napad, prema istim izvorima, izveden je kod Dobropolja, gde je navodno gađan privremeni smeštaj pripadnika 15. brigade za specijalne namene Nacionalne garde Ukrajine.

Za taj napad, kako se tvrdi, korišćene su četiri avionske bombe FAB-500.

Upotrebljena i bomba FAB-1500

Ruski izvori navode i da je protiv položaja 65. zasebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine kod Orehova u Zaporoškoj oblasti upotrebljena teška avionska bomba FAB-1500.

FAB-1500 spada među najteže konvencionalne avionske bombe koje ruska avijacija koristi, a pojedine verzije opremljene su modulima za planiranje i navođenje, što omogućava njihovu upotrebu sa veće udaljenosti od linije fronta.

Za sada nema nezavisne potvrde ovih navoda, niti je ukrajinska strana komentarisala tvrdnje o napadima ili eventualnim posledicama.

Izvor: Ruski vojni izvori