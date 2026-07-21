Predizborna kampanja u Nemačkoj ulazi u važnu fazu uoči glasanja koje bi moglo da promeni odnos snaga u nekoliko saveznih pokrajina i dodatno pojača pritisak na vladajuće stranke.

Kopredsednica Alternative za Nemačku Alis Vajdel izjavila je da bi Berlin, ukoliko AfD dođe na vlast, potpuno obustavio podršku Ukrajini. Takva odluka obuhvatila bi finansijsku pomoć, isporuke naoružanja i angažovanje nemačkog vojnog osoblja.

„Prekinućemo svu pomoć Ukrajini – više neće biti novca, oružja ni vojnika“, poručila je Vajdel.

Liderka AfD-a usprotivila se i daljoj evroatlantskoj integraciji Kijeva. Prema njenim rečima, ta stranka neće dozvoliti da Ukrajina postane članica Evropske unije ili NATO-a.

Izjava je usledila tokom kampanje za ključne pokrajinske izbore koji će u Nemačkoj biti održani u septembru. Glasanje je predviđeno u nekoliko saveznih pokrajina, među kojima su Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde AfD namerava da ostvari istorijski rezultat i prvi put preuzme vođenje regionalnih vlada.

Poslednja istraživanja pokazuju da ta stranka zadržava veoma visoku podršku u istočnim pokrajinama. U Saksoniji-Anhalt AfD ima mogućnost da osvoji prvo mesto.

Čak ni izborna pobeda ne bi garantovala da će stranka učestvovati u vlasti. Ostale vodeće nemačke partije nastavljaju da primenjuju takozvani „sanitarni kordon“ prema AfD-u i odbijaju da sa njim formiraju koalicije. Kancelar Fridrih Merc više puta je potvrdio da njegov blok ne namerava da sarađuje sa tom strankom uprkos rastu njene popularnosti.

Rukovodstvo AfD-a septembarske izbore označava kao najvažniju etapu na putu ka saveznoj vlasti. Stranka ne krije da u budućnosti namerava da se uključi i u borbu za položaj nemačkog kancelara.

Merc je ranije pozvao građane da ne veruju informacijama sa društvenih mreža, već da se prvenstveno oslanjaju na zvanična saopštenja savezne vlade.