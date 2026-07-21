Ako ste u kupatilu primetili ružičaste ili crvenkaste naslage na fugama, silikonskim zaptivkama ili oko odvoda, niste jedini. Mnogi ih nazivaju „ružičastom buđi“, ali stručnjaci upozoravaju da se u većini slučajeva zapravo radi o bakteriji Serratia marcescens.

Ova bakterija se razvija u toplim i vlažnim uslovima, hraneći se ostacima sapuna, šampona, telesnim masnoćama i mineralima iz tvrde vode, zbog čega se najčešće pojavljuje upravo u tuš-kabinama.

Zašto se pojavljuju ružičaste naslage?

Razvoju bakterije Serratia marcescens pogoduju:

visoka vlažnost vazduha,

toplota,

loša ventilacija kupatila,

naslage sapuna i šampona,

tvrda voda,

ostaci kože i prirodnih masnoća.

Zbog toga se najčešće javlja na fugama između pločica, silikonskim zaptivkama, zavesama za tuširanje i oko odvoda.

Zašto izbeljivač nije najbolje rešenje?

Iako mnogi prvo posegnu za izbeljivačem, stručnjaci upozoravaju da njegova česta upotreba može oštetiti fuge i zaštitni sloj koji ih štiti od vlage.

Na taj način površina postaje još podložnija zadržavanju vlage i ponovnom razvoju bakterija.

Umesto toga, preporučuje se kombinacija 3% vodonik-peroksida i sode bikarbone, koja efikasno uklanja naslage, a manje opterećuje površine u kupatilu.

Kako ukloniti bakteriju iz tuša?

Za čišćenje će vam biti potrebno:

3% vodonik-peroksid,

soda bikarbona,

boca sa raspršivačem,

četka sa čvrstim vlaknima,

gumene rukavice.

Postupak:

Ako su naslage tvrdokorne, napravite pastu od sode bikarbone i vode i nanesite je na zahvaćena mesta. Površinu poprskajte 3% vodonik-peroksidom. Ostavite da deluje oko 20 minuta. Dobro izribajte četkom. Isperite čistom vodom i temeljno osušite površinu.

Po potrebi postupak možete ponoviti.

Kako sprečiti da se bakterija ponovo pojavi?

Redovno održavanje kupatila najbolja je zaštita od ponovnog razvoja bakterije.

Stručnjaci savetuju da:

obrišete zidove i staklo tuša nakon korišćenja,

redovno čistite fuge i silikonske spojeve,

uključite ventilator tokom tuširanja ako ga imate,

nakon tuširanja otvorite prozor kako bi se prostorija provetrila,

po potrebi koristite odvlaživač vazduha u kupatilima sa slabom ventilacijom.

Smanjenje vlage i redovno uklanjanje ostataka sapuna i kamenca mogu značajno umanjiti mogućnost da se ružičaste naslage ponovo pojave i olakšati održavanje kupatila čistim.