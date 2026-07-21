Ako ste u kupatilu primetili ružičaste ili crvenkaste naslage na fugama, silikonskim zaptivkama ili oko odvoda, niste jedini. Mnogi ih nazivaju „ružičastom buđi“, ali stručnjaci upozoravaju da se u većini slučajeva zapravo radi o bakteriji Serratia marcescens.
Ova bakterija se razvija u toplim i vlažnim uslovima, hraneći se ostacima sapuna, šampona, telesnim masnoćama i mineralima iz tvrde vode, zbog čega se najčešće pojavljuje upravo u tuš-kabinama.
Zašto se pojavljuju ružičaste naslage?
Razvoju bakterije Serratia marcescens pogoduju:
- visoka vlažnost vazduha,
- toplota,
- loša ventilacija kupatila,
- naslage sapuna i šampona,
- tvrda voda,
- ostaci kože i prirodnih masnoća.
Zbog toga se najčešće javlja na fugama između pločica, silikonskim zaptivkama, zavesama za tuširanje i oko odvoda.
Zašto izbeljivač nije najbolje rešenje?
Iako mnogi prvo posegnu za izbeljivačem, stručnjaci upozoravaju da njegova česta upotreba može oštetiti fuge i zaštitni sloj koji ih štiti od vlage.
Na taj način površina postaje još podložnija zadržavanju vlage i ponovnom razvoju bakterija.
Umesto toga, preporučuje se kombinacija 3% vodonik-peroksida i sode bikarbone, koja efikasno uklanja naslage, a manje opterećuje površine u kupatilu.
Kako ukloniti bakteriju iz tuša?
Za čišćenje će vam biti potrebno:
- 3% vodonik-peroksid,
- soda bikarbona,
- boca sa raspršivačem,
- četka sa čvrstim vlaknima,
- gumene rukavice.
Postupak:
- Ako su naslage tvrdokorne, napravite pastu od sode bikarbone i vode i nanesite je na zahvaćena mesta.
- Površinu poprskajte 3% vodonik-peroksidom.
- Ostavite da deluje oko 20 minuta.
- Dobro izribajte četkom.
- Isperite čistom vodom i temeljno osušite površinu.
Po potrebi postupak možete ponoviti.
Kako sprečiti da se bakterija ponovo pojavi?
Redovno održavanje kupatila najbolja je zaštita od ponovnog razvoja bakterije.
Stručnjaci savetuju da:
- obrišete zidove i staklo tuša nakon korišćenja,
- redovno čistite fuge i silikonske spojeve,
- uključite ventilator tokom tuširanja ako ga imate,
- nakon tuširanja otvorite prozor kako bi se prostorija provetrila,
- po potrebi koristite odvlaživač vazduha u kupatilima sa slabom ventilacijom.
Smanjenje vlage i redovno uklanjanje ostataka sapuna i kamenca mogu značajno umanjiti mogućnost da se ružičaste naslage ponovo pojave i olakšati održavanje kupatila čistim.
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