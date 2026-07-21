Iran je danas upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da bi svaka aktivnost koja bi omogućila američke napade na Iran predstavljala saučesništvo u, kako je naveo, "agresiji i ratnim zločinima", preneo je Rojters.

Bagei je pozvao Bugarsku da ne postane "saučesnik agresora i onih koji krše zakon".

Bugarska vlada prethodno je saopštila da planira da uputi zahtev parlamentu za odobrenje stacioniranja do osam američkih aviona-cisterni u vazduhoplovnoj bazi Bezmer, koja se nalazi oko 260 kilometara jugoistočno od glavnog grada Sofije.