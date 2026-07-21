Kada bi vas neko pitao da navedete pet najzdravijih namirnica, gotovo sigurno biste među njih uvrstili i – đumbir.

I ne biste pogrešili, jer je đumbir zaista veoma zdrava namirnica koju je preporučljivo koristiti u različitim oblicima.

Ova biljka obiluje lekovitim svojstvima, a posebno se izdvajaju njene sposobnosti da smanji upalne procese u organizmu, poboljša varenje i ojača imunitet. U drevnoj indijskoj medicini đumbir se naziva „velikim lekom“. Zahvaljujući brojnim naučnim istraživanjima koja su potvrdila njegova pozitivna svojstva, đumbir je danas prihvaćen i na Zapadu kao funkcionalna namirnica i prirodna podrška zdravlju.

Njegovo blagotvorno delovanje tu se ne završava. Đumbir može da podrži zdravlje jetre, pomogne u sprečavanju stvaranja bubrežnih kamenaca, podstakne rast korisnih bakterija u crevima, doprinese regulaciji povišenog nivoa šećera u krvi i pomogne u zaštiti organizma od promena povezanih sa dijabetesom.

Zbog svega toga često ga nazivaju prirodnim „lekom“ za prevenciju i pomoć kod različitih zdravstvenih problema.

Čaj od đumbira i kurkume

Sastojci:

2 dl vode

1 dl kokosovog mleka

¼ kašičice kurkume

¼ kašičice narendanog đumbira

Priprema:

Sipajte vodu u šerpicu i zagrejte je. Kada provri, dodajte kurkumu i đumbir. Smanjite temperaturu i kuvajte na laganoj vatri 7 do 10 minuta.

Nakon toga dodajte kokosovo mleko i procedite čaj u šolju.

Savet: Za još bolji ukus možete dodati malo meda. Ovo zdravo i aromatično piće odličan je izbor za svakodnevnu rutinu, piše healthyliving.