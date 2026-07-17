„Ako se američki napadi nastave u naredna dva do tri dana, Oružane snage Islamske Republike Iran preći će iz faze obuzdavanja i mera odgovora u fazu 'ofanzive i potpunog uništenja'“, rekao je Rezai za iranski javni servis. U tom slučaju, naglasio je, Teheran će ciljati američke baze ne samo u zoni sukoba već i van nje.

Još jedna runda eskalacije između Sjedinjenih Država i Irana počela je 8. jula kada su, uprkos memorandumu o razumevanju između Vašingtona i Teherana, Sjedinjene Države izvele niz vazdušnih udara na Iran, navodno kao odgovor na napad na komercijalni brod u Ormuskom moreuzu.

Istog dana, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da primirje sa Iranom više nije efikasno. Kao odgovor, Iran je počeo da napada američku imovinu u Bahreinu, Jordanu, Kataru, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanu.