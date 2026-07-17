Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage danas ponovo gađale objekte državne energetske kompanije Naftogas u Harkovskoj oblasti.

Kako je naveo u objavi, u napadu je pričinjena značajna materijalna šteta.

- Danas su Rusi ponovo napali postrojenja Naftogasa. Pričinjena je značajna šteta - napisao je Zelenski.

Naftogas proizvodi više od 70 odsto prirodnog gasa u Ukrajini i upravlja najvećim podzemnim skladištima gasa u Evropi.

Pripreme za zimu pod dodatnim pritiskom

Svaki prekid proizvodnje ili oštećenje gasne infrastrukture dodatno otežava pripreme Ukrajine za grejnu sezonu 2026/27, koja je već pod velikim pritiskom zbog prethodnih oštećenja energetskog sistema.

Za sada nije saopšteno koje su tačno lokacije pogođene, niti da li ima žrtava ili prekida u snabdevanju gasom.

Kompanija Naftogas još nije objavila detaljnu procenu štete.

Rusko Ministarstvo odbrane nije komentarisalo navode ukrajinskog predsednika, a informacije o napadu za sada nije moguće nezavisno potvrditi.

Ako se navodi potvrde, novi napad mogao bi dodatno da oteža obnovu ukrajinskog energetskog sistema pred predstojeću zimu, kada se očekuje povećana potrošnja gasa i električne energije.

Energetska infrastruktura jedna je od glavnih meta napada tokom rata u Ukrajini. Oštećenja na gasnim i elektroenergetskim objektima predstavljaju veliki izazov za snabdevanje stanovništva i privrede, posebno tokom zimskih meseci.