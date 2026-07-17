Rusija nije odustala od namere da formira takozvanu "tampon zonu" na severu zemlje, izjavio je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski.

- Neprijatelj, uprkos značajnim gubicima, povećava proizvodnju naoružanja, priprema se za dalja ofanzivna dejstva na širokom frontu, traži slabosti u našoj odbrani i pokušava da prodre u međupozicioni prostor - napisao je Sirski on na Fejsbuku, prenosi Unian.

Prema njegovim rečima, među ključnim elementima ukrajinske odbrane su utvrđenja, inženjerske prepreke i zaštita od bespilotnih letelica, koji u kombinaciji sa dejstvima artiljerije i radom ukrajinskih jedinica doprinose stabilnosti odbrambenih linija.

- Naš zadatak ostaje nepromenjen – da sprečimo neprijatelja da sprovede svoje agresivne planove, da održimo inicijativu u odbrani i da stabilizujemo front... Pred nama je još značajan obim posla, koji mora da bude završen blagovremeno i kvalitetno. Od toga direktno zavise stabilnost naše odbrane, efikasnost borbenih dejstava i, što je najvažnije, životi ukrajinskih vojnika - dodao je on. Sirski je dodao da je Ukrajina u prvoj polovini 2026. godine prešla na plansko i sistematsko jačanje slojevite odbrane, unapređenje zaštite od dronova i pripremu naseljenih mesta za odbranu.

On je istakao da je cilj ukrajinskih snaga da spreče ostvarivanje ruskih planova, zadrže inicijativu u odbrani i stabilizuju liniju fronta.