Na YouTube kanalu „FM Images Balkans“ nedavno je objavljen arhivski snimak koji je privukao veliku pažnju ljubitelja istorije i nekadašnje Jugoslavije. Reč je o video-zapisu za koji se navodi da prikazuje razgovore sa građanima tokom perioda popisa stanovništva 1971. godine, kada odgovaraju na pitanje o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Iako autentičnost i tačan kontekst snimka nisu zvanično potvrđeni, mnogi gledaoci smatraju da predstavlja vredan istorijski dokument koji oslikava atmosferu i način razmišljanja ljudi u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.

Na snimku se mogu videti sagovornici različitih generacija, za koje se pretpostavlja da dolaze iz više krajeva tadašnje države. Njihovi odgovori, način govora i spontana reakcija na pitanje novinara izazvali su brojne komentare na društvenim mrežama.

Mnogi korisnici ističu da ih je video podsetio na vreme kada su ljudi drugačije komunicirali i govorili o identitetu.

„Vrlo dragocen snimak, čuo sam za ovaj popis iz 1971. godine“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao da arhivski materijal predstavlja „neverovatan komad istorije“ koji verno dočarava duh jednog vremena.

Ako je snimak zaista nastao tokom popisa stanovništva 1971. godine, reč je o periodu kada je u SFRJ živelo 20.522.972 stanovnika. U odnosu na popis iz 1961. godine, broj stanovnika bio je veći za oko 10,6 odsto, dok je prosečna gustina naseljenosti iznosila približno 80 stanovnika po kvadratnom kilometru.

Danas ovakvi arhivski zapisi imaju posebnu vrednost jer pružaju uvid u svakodnevni život, govor i društvenu atmosferu jednog istorijskog perioda. Za mnoge predstavljaju priliku da se prisete vremena u kojem su odrastali, dok mlađim generacijama nude zanimljiv pogled na prošlost i način na koji su se tada postavljala pitanja identiteta i pripadnosti.

Upravo zato ovakvi video-zapisi nastavljaju da privlače pažnju publike i decenijama kasnije, podstičući razgovore o istoriji, društvu i promenama koje su obeležile prostor bivše Jugoslavije.