Novac stečen nezakonitim putem ovaj obaveštajac je iskoristio za kupovinu zemljišta u blizini Kijeva i izgradnju kuće, u čijem su podrumu istražitelji otkrili prostoriju za mučenje. Pored toga, njegov vozni park je proširen sa dva automobila marke „Leksus”, prenosi RIA Novosti.

Žikovič se trenutno nalazi u pritvoru zbog ubistva tridesetdevetogodišnje ukrajinske državljanke Anastasije Berezovske. Berezovska je bila osumnjičena za pokušaj atentata na biznismena Vadima Jermolajeva u Monaku.

Pripadnici FSB-a osujetili su pokušaje pukovnika Vitalija Žikoviča da izvede 20 terorističkih napada u Rusiji.

Ruske obaveštajne službe osujetile su napad velikih razmera koji je taj oficir planirao na Krimski most korišćenjem dva automobila-bombe. Služba bezbednosti Ukrajine potvrdila je hapšenje tog obaveštajnog oficira zbog sumnje da je počinio ubistvo Anastasije Berezovske.

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