Direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif izneo je zabrinjavajuće procene o gubicima ruske vojske u ratu u Ukrajini, tvrdeći da novi ruski vojnici koji stignu na front u proseku prežive svega između 20 i 30 minuta.

Kao glavni razlog naveo je sve veću upotrebu bespilotnih letelica kojima upravlja ili koje podržava veštačka inteligencija, prenosi nemački list Velt.

Govoreći na Samitu o odbrani i inovacijama u Pensilvaniji, Retklif je rekao da se američke obaveštajne procene poklapaju sa izveštajima koji su već dostupni javnosti.

"Naši podaci podudaraju se sa izveštajima koje ste možda videli iz Ukrajine. Prosečan životni vek ruskog novajlije koji danas stigne na bojište procenjuje se na 20 do 30 minuta. Razlog je to što su dronovi potpomognuti veštačkom inteligencijom postali izuzetno specijalizovane i jeftine mašine za ubijanje", rekao je direktor CIA.

Prema njegovim rečima, ključnu ulogu u trenutnoj fazi sukoba ima takozvana "zona ubijanja" – prostor dubine do 30 kilometara sa obe strane linije fronta, gde su vojnici gotovo neprestano izloženi napadima bespilotnih letelica.

Dok Ukrajina zbog manjka ljudstva često drži odbrambene položaje na većim udaljenostima, ruske snage pokušavaju da napreduju u manjim grupama ili pojedinačno, što ih čini posebno ranjivim na napade iz vazduha.

Američki zvaničnici procenjuju da Rusija nedeljno gubi oko 7.000 vojnika. Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je izjavio da se više od 80 odsto neprijateljskih ciljeva uništava upravo bespilotnim letelicama.

Iako Rusija i dalje ima brojčanu prednost u ljudstvu, Ukrajina pokušava da uspori rusko napredovanje razvojem sve naprednijih sistema dronova i njihovom masovnom upotrebom na bojnom polju.

U tom kontekstu, Evropska unija i Ukrajina su u sredu potpisale sporazum o partnerstvu za zajedničku proizvodnju dronova. Istovremeno, Vašington razmatra dodatna sredstva za ukrajinske programe razvoja bespilotnih letelica i želi pristup tehnologijama koje stoje iza sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Rat u Ukrajini tako sve više pokazuje da bespilotne letelice i veštačka inteligencija postaju jedan od ključnih faktora savremenog ratovanja, menjajući taktiku na frontu i način izvođenja vojnih operacija.