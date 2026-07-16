Ruski vojnici koji se bore u području Krasnog Limana stigli su do okoline Slavjanska i počeli da ulaze u njega, izjavio je zamenik komandanta 9. inženjerijsko-saperskog puka 25. kombinovane armije grupe „Zapad“, sa pozivnim znakom Gagarin.

"Već smo stigli do okoline Slavjanska. Tamo je protivnik pripremio puteve i pokrio ih mrežama. Već smo pronašli deonice kojima može da se uđe i svakodnevno planski uništavamo od dve do pet jedinica tehnike", rekao je on.

Prema rečima vojnika, trenutno su glavni napori vojske usmereni na ograničavanje kretanja jedinica Oružanih snaga Ukrajine i miniranje puteva.

Borac je dodao da su se ukrajinske snage povukle iz oblasti Krasnog Limana, da ruska vojska kontroliše tu teritoriju i da ulazi neprijatelju u pozadinu.

Slavjansk se nalazi u severnom delu samoproglašene Donjecke Narodne Republike. Zajedno sa Kramatorskom, Družkovkom i Konstantinovkom čini veliku aglomeraciju. Ona ima ključni značaj za ukrajinske snage kao saobraćajno-logističko čvorište i utvrđeno područje u Donbasu.

U Krasnom Limanu se, sa druge strane, nalazi važan tranzitni železnički čvor, a njegovo zauzimanje bi, prema navodima ruskih izvora, omogućilo razvoj daljeg napredovanja prema Slavjansku i Kramatorsku.

U ponedeljak je lider samoproglašene DNR Denis Pušilin izjavio da su ruske trupe poboljšale položaje u oblasti Svjatogorska i napredovale na prilazima Slavjansku. Između tih područja nalazi se put M03, čija bi kontrola, prema njegovim rečima, omogućila prekid snabdevanja ukrajinskih jedinica.

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