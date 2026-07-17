Meteorolozi najavljuju da će danas u Srbiji temperatura ići i do 37 stepeni, pa je veoma važno da u ekstremnim vremenskim uslovima sačuvamo zdravlje, a posebno bubrege.

Nefrolog Ivan Litvinov je podsetio da je po toplom vremenu opterećen i kardiovaskularni sistem ali organi koji uklanjaju višak tečnosti iz organizma - pluća , koža i bubrezi . Zato je upozorio na pogrešne stvari koje radimo u želji da se zaštitimo od vrućine.

Što se više skala na termometru podiže, to više grešaka pravimo u odnosu na naš organizam. Jedna od najvećih je što pijemo vodu bez prestanka. Hidratacija jeste nepohodna, ali Litvinov podseća da prekomeran unos tečnosti može da bude štetan.

"Ako se pije previše vode tokom dana, pravi se nepodnošljivo opterećenje za bubrege. Jednostavno nemaju vremena da sve to prerade. Ovo je posebno opasno za ljude sa problemima sa bubrezima, hipertenzijom i kardiovaskularnim bolestima.

Povećava im se zapremina cirkulišuće krvi, povećava se hipervolemija (povećanje zapremine krvi). Ovo na kraju može dovesti do pogoršanja hroničnih bolesti", objašnjava lekar i dodaje da je najbolje što možemo učiniti za svoje zdravlje je da unosimo istu količnu tečnosti uvek.

Kako sačuvati bubrege?

Kada su temperature vazduha visoke ne treba jesti previše toplu hranu. Ako nas muči jaka žeđ poželjan je unos malo slane vode.

"Kada izlazite na vrelu ulicu, pojedite mali kiseli krastavac to će vam pomoći da se manje znojite i budete manje žedni", tvrdi lekar.

Bolesti bubrega pogađaju nekoliko milona ljudi širom sveta. Ljudi često nisu svesni da imaju problem dok on ne postane kritičan. Simptomi bolesti se često zanemaruju i ne daje im se prevelika važnost, ali upravo oni mogu sprečiti ozbiljnije posledice.

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