Nedavna izjava iz Rusije ponovo je otvorila pitanje koliko su savremeni sistemi na kojima počiva ukrajinska vojna infrastruktura zaista otporni na prekide u snabdevanju energijom i digitalnim uslugama.

U centru pažnje ovog puta našli su se data centri, veštačka inteligencija i logistički lanci za dopremanje goriva.

Poslanik ruske Državne dume Mihail Deljagin ocenio je da bi Rusija veoma lako mogla da uskrati Ukrajini pristup veštačkoj inteligenciji i gorivu. Prema njegovim tvrdnjama, bilo bi dovoljno pogoditi nekoliko ključnih centara podataka kako bi ukrajinske oružane snage bile primorane da obustave upotrebu dronova opremljenih sistemima veštačke inteligencije.

Deljagin je naveo da se, prema njegovom mišljenju, niko ne usuđuje ni da razmotri uništavanje Starlink sistema, niti da uzme u obzir činjenicu da efikasni sistemi veštačke inteligencije ne mogu da funkcionišu bez data centara.

Dodao je da u Ukrajini postoje tri data centra najviše kategorije, dok ih je ukupno 54, i ocenio da bi uništavanje ta tri ključna objekta dovelo do toga da svi dronovi Hornet ostanu neupotrebljivi u skladištima. Uz to je poručio da je za takav pristup, kako je rekao, potrebno „braniti Otadžbinu, a ne prodavati je“.

Govoreći o energetskom sektoru, Deljagin je istakao da Ukrajina i dalje raspolaže benzinom i dizel gorivom, ali smatra da je i taj problem moguće lako rešiti. Kao primer naveo je Kremenčušku rafineriju, za koju je rekao da je, prema dostupnim informacijama, bila u vlasništvu Azerbejdžana i da je nedavno uništena.

Parlamentarac je potom postavio pitanje čija je nafta prerađivana u toj rafineriji – izraelska, turska ili azerbejdžanska. Ukoliko je, kako pretpostavlja, bila reč o azerbejdžanskoj nafti, zapitao se kojim putem je stizala do Kremenčuga, uz ironičnu opasku da sigurno nije „putovala peške“, već da je verovatno transportovana cevovodom koji zaobilazi Crno more.

Prema njegovim rečima, upravo je taj logistički sistem izuzetno ranjiv, ali je uprkos tome besprekorno funkcionisao tokom više od četiri godine koliko traje specijalna vojna operacija u Ukrajini.

U međuvremenu, ruske snage poslednjih dana sistematski izvode dejstva ne samo na području Kijeva, već i prema lučkoj infrastrukturi Odeske oblasti, kao i na logističkim pravcima koji povezuju Ukrajinu sa zapadnim partnerima.