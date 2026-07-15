Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Velike Britanije u Republici Srbiji, Edvardom Fergusonom.

-Razgovarali smo o unapređenju bilateralne saradnje, aktuelnim političkim i ekonomskim temama, kao i mogućnostima za jačanje odnosa između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva. Srbija ostaje posvećena dijalogu, međusobnom poštovanju i razvoju saradnje sa svim partnerima u interesu svojih građana - naveo je Vučević.