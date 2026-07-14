Ministar spoljnih poslova Rusije Segej Lavrov izjavio je danas da se "ukrajinski režim u Azovskom i Crnom moru ne bavi piraterijom, već čistim terorizmom".

Govoreći na konferenciji za novinare nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Čada Abdulahom Sabreom Fadulom Lavrov je istakao da ruski lider Vladimir Putin čini sve da se štetna dejstva Kijeva okončaju, prenosi portal Sputnjik.

"Ono što ukrajinski režim radi više nije ni piraterija. Pirati bar kradu i uzimaju za sebe, a oni jednostavno pokušavaju da nanesu štetu i da zastrašuju. To je čist terorizam koji se, uzgred budi rečeno, manifestuje ne samo u Azovskom i Crnom moru, već i na afričkom kontinentu", rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, u pokušaju da naude Rusiji Ukrajinci se ne ustručavaju da se udruže sa bilo kim, uključujući afričke ekstremiste koji pokušavaju da svrgnu legitimne, narodne režime u Africi "ali i sa bilo kojim drugim društvenim ološem".

"Rusija radi na neutralizaciji pretnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru. Predsednik Rusije Vladimir Putin radi na tome da se sve ovo zaustavi", poručio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Zapad, uz pomoć militanata iz Ukrajine, pokušava da potkopa odnose Rusije sa zemljama Afrike i regiona Sahara-Sahel.