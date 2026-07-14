Laki avion poleteo je iz Liverpula u subotu u 11.30 časova i oko dva sata leteo iznad poluostrva Viral, Češira i Severnog Velsa, pre nego što se u 13.30 vratio u Merzisajd.

Poruka na nebu

Prema kompaniji Ravenair, avion Piper Tomahawk poleteo je nakon ugradnje novog dela, a zadatak pilota bio je da proveri da li sve funkcioniše kako treba.

Međutim, posmatrači aviona koji su pratili let preko aplikacije Flightradar24 ubrzo su shvatili da neobični krugovi i oštri zaokreti nisu bili samo deo provere ispravnosti letelice.

Kada je cela ruta prikazana na mapi, jedan korisnik na mreži X (bivši Twitter) primetio je da putanja leta izgleda kao da ispisuje reči: „Dosadno mi je“.

Bilo mu je dosadno

Pilot, za koga je navedeno da je instruktor letenja u dvadesetim godinama, očigledno je iskoristio dugačak probni let kako bi nacrtao poruku, dok je istovremeno obavljao obavezne provere aviona.

Operativni menadžer kompanije Ravenair, Vejn Barett, rekao je novinarima: „Mislim da je pilotu bukvalno bilo malo dosadno jer je to bio samo probni let. Mada, mora se priznati da je letenje bilo prilično vešto.“

Barett je objasnio da je zamenjeni deo verovatno bio cilindar i da je probni let bio neophodan kako bi se potvrdilo da avion pravilno radi.

„Kada se ovako nešto dogodi, podignemo avion u vazduh kako bismo proverili da li je sve u redu, a jeste bilo“, rekao je.

„Bilo mu je malo dosadno, ali je na kraju verovatno morao veoma da se koncentriše kako bi ispisao reči, tako da mu sigurno nije bilo nimalo lako.“

Dodao je: „Nijsmo mu zamerili to što je uradio, ali smo zbog svega ovoga privukli mnogo pažnje. Avion je sada bezbedno vraćen u hangar, a pilot je dobio slobodan dan.“

Viralni hit

Interesovanje javnosti brzo se proširilo internetom nakon što je fotografija rute podeljena na mreži X. Objavu je u trenutku kada je zabeležena videlo više od 305.000 ljudi.

Opis uz objavu glasio je:

„Da li je neko video pilota jutros kako ispisuje 'Dosadno mi je' na nebu iznad Vest Kirbija? Hahaha.“

Korisnici društvenih mreža odmah su počeli da nude sopstvena tumačenja neobične putanje. Iako su mnogi sve shvatili kao šalu, stvaranje čitljive poruke pomoću putanje aviona zahteva precizno upravljanje, posebno dok se letelica mora držati u bezbednom području letenja, piše Unilad.