Zajednička rusko-kineska pomorska vojna vežba "Pomorska saradnja 2026" završena je u luci Ćingdao, na istoku Kine, saopštila je danas pres služba Tihookeanske flote Rusije.

Svečana ceremonija zatvaranja održana je u pomorskoj bazi Ćingdao Narodnooslobodilačke armije Kine, prenosi Sputnjik. Komandantima brodova Ratne mornarice Rusije i Mornarice Narodnooslobodilačke armije Kine, kao i oficirima zajedničkog štaba, obratili su se rukovodioci vežbe - kontraadmiral Sergej Sinjko i kontraadmiral Ću Venšeng.

Sinjko je istakao da će iskustvo stečeno tokom vežbe biti od velikog značaja za buduće svakodnevne aktivnosti mornarica obe države i da će predstavljati važan doprinos jačanju međusobnog poverenja i rusko-kineske saradnje.

"Tokom vežbe štabovi i posade obe zemlje uspešno su rešavali pitanja zajedničkog komandovanja snagama, organizacije veza i koordinacije dejstava", rekao je Sinjko.

On je dodao da je svaka faza zajedničkih aktivnosti omogućila razmenu profesionalnih iskustava u oblasti zajedničkog manevrisanja, protivvazduhoplovne i protivpodmorničke odbrane, sprovođenja potrage i spasavanja, borbe protiv bespilotnih sistema, kao i drugih segmenata pomorske obuke.

"Nastavićemo da razvijamo naše zajedničke manevre i podižemo ih na još viši nivo, uz proširenje broja aktivnosti koje će se uvežbavati", poručio je Sinjko.

Prema saopštenju kineskog ministarstva odbrane zajedničkim kinesko-ruskim pomorskim manevrima ojačana je bilateralna vojna saradnja. Navodi se da su dve strane "usavršile svoje borbene veštine na moru i u vazduhu kako bi zaštitile mir". Rusko-kineska vojna vežba

"Pomorska saradnja 2026" održana je u akvatoriji Žutog mora od 6. do 13. jula. Sa ruske strane učestvovali su gardijska raketna krstarica „Varjag“, korveta "Rezki", dizel-električna podmornica "Ufa" i spasilački brod "Igor Belousov".

Kinu su predstavljali razarači "Anšan" i "Kajfeng", fregata "Uhu", dizel-električna podmornica klase "Juan", univerzalni brod za snabdevanje "Kekesilihu" i spasilački brod "Jančenghu".