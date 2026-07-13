Novine su objavile da je napad dronom na industrijsku luku Šuaiba 1. marta izazvao smrtonosni požar u američkom komandnom centru, u kojem je poginulo šest američkih vojnika.

Prema Vašington postu, intervjui sa 17 svedoka, uključujući preživele napada, ukazuju na to da su dva komandanta objekta navodno ignorisala obaveštajna upozorenja da je luka verovatna meta iranskog napada.

U izveštaju se takođe tvrdi da komandnom centru nedostaje adekvatna odbrana od napada dronova.

Vojnici povređeni u napadu navodno su izrazili frustraciju zdravstvenim sistemom američke vojske i njegovim odgovorom na incident.

Prema novinama, napad se smatra jednim od najsmrtonosnijih i najskupljih incidenata za američku vojsku i administraciju predsednika Donalda Trampa od izbijanja sukoba.

Navodi koje je objavio Vašington post nisu nezavisno provereni, a u izveštaju nije bio uključen zvaničan odgovor američke vojske.