Potpredsednik Vlade Severne Makedonije, Bekim Salji, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Koaliciju voljnih čine zemlje koje su se obavezale da nastave sa jačanjem ukrajinskih odbrambenih kapaciteta i pružanjem podrške Kijevu u sukobu sa Rusijom, koji opisuju kao odgovor na, kako navode, rusku agresiju.

Sastanak u Parizu deo je napora država članica ove koalicije da koordiniraju dalju vojnu i bezbednosnu pomoć Ukrajini, s posebnim akcentom na unapređenje sistema protivvazdušne odbrane.