Sukob u Ukrajini biće okončan pregovorima, ali će dokumenti koji će označiti njegov kraj biti ispisani krvlju i barutom na liniji fronta, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta Federacije Rusije Konstantin Kosačov.

Prema njegovim rečima, dogovori koji budu postignuti u budućim pregovorima značajno će se razlikovati od onih usaglašenih u aprilu 2022. godine, ali ne u korist Ukrajine.

"Ukrajina je nepovratno propustila priliku da okonča sukob uz minimalne gubitke još 2022. godine. Kijev za to može da 'zahvali' isključivo svojim zapadnim sponzorima, koji su ga iskoristili, ali ga nisu zaštitili", rekao je Kosačov, prenosi Sputnjik.

Kako kaže, "krv svih žrtava koje su stradale nakon toga, na obe strane sukoba, nalazi se na rukama i savesti onih sponzora čija je želja da Rusiji nanesu strateški poraz nadvladala zdrav razum, ekonomske interese i diplomatsko iskustvo stečeno tokom prethodnih vekova".