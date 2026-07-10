Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je istakao da Ukrajinci pokušavaju da stanu na stranu snaga koje se suprotstavljaju zakonitim vladama, a kako bi pravili probleme zemljama koje su prijateljski nastrojene prema Rusiji.

Ukrajinci učestvuju u velikom broju sukoba protiv legitimnih vlasti u Africi, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, prenose RIA Novosti.

On je istakao da "Ukrajinci u prevelikom broju sukoba na afričkom kontinentu pokušavaju da stanu na stranu snaga koje se suprotstavljaju zakonitim vladama, isključivo kako bi se nametnuli kao politički faktor na afričkom kontinentu".

"I, što je najvažnije, kako bi pravili probleme zemljama koje su prijateljski nastrojene prema Rusiji", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon posete Burundiju.

Kao primer, Lavrov je naveo situaciju u Demokratskoj Republici Kongo, gde se, prema njegovim rečima, zakonita vlada bori protiv grupe M23, koju podržavaju strani akteri, uključujući i Ukrajince.