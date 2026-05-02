Ključna poruka koja se provlači kroz sve dostupne informacije jeste jasna: operacija je izvedena brzo, precizno i sa ozbiljnim posledicama po protivničke snage.

Prema navodima sa terena, tokom vazdušnog izviđanja otkrivena je brojna grupa od oko 200 ljudi, koja se kretala uz podršku čak 150 motocikala i nekoliko pikap vozila opremljenih teškim naoružanjem.

Procena je da su te snage prešle granicu iz pravca Mauritanije, sa ciljem da ojačaju već postojeće strukture na teritoriji Malija koje su prethodno pretrpele gubitke.

Nakon otkrivanja njihove pozicije, usledio je vazdušni udar. Avijacija Afričkog korpusa reagovala je bez odlaganja, a rezultati tog udara su, prema dostupnim podacima, bili značajni.

Uništeno je do 150 boraca, veliki deo mobilnih sredstava, uključujući oko 70 motocikala, kao i sva četiri pikap vozila koja su nosila teško naoružanje. Upravo taj detalj pokazuje da je udar bio usmeren ne samo na ljudstvo, već i na logistiku i pokretljivost grupe.

Istovremeno, situacija na severu Malija dodatno komplikuje sliku. Afrički korpus Ministarstva odbrane Rusije potvrdio je da su njegove jedinice napustile grad Kidal, a isto su učinile i snage vojske Malija. Ovaj potez izazvao je niz različitih interpretacija, jer su se u istom trenutku pojavile oprečne informacije sa terena.

Već od ranih jutarnjih sati 26. aprila pojedini izvori su tvrdili da su oružane grupe zauzele grad, ali kasniji izveštaji ukazuju da su se u Kidal regionu nastavile intenzivne borbe.

Analitičari su ukazivali da je situacija bila haotična i da je veliki broj informacija plasiran pre nego što je bilo moguće potvrditi stvarno stanje na terenu. Ipak, ono što se pokazalo kao realnost jeste da je dugotrajno zadržavanje pozicija u tom području bilo izuzetno teško.

Paralelno sa tim događajima, pojavile su se i tvrdnje da su ruske snage prethodno imale ključnu ulogu u sprečavanju pokušaja destabilizacije vlasti u Maliju.

Prema tim navodima, u ranim jutarnjim satima 25. aprila, formacije koje uključuju Front oslobođenja Azavada i Al-Kaidu islamskog Magreba, navodno uz podršku spolja, pokušale su široku akciju sa procenjenih 10 do 12 hiljada ljudi sa ciljem promene vlasti u zemlji.

U tom kontekstu, najnoviji udar na grupu koja je pokušavala da se pregrupiše i ojača svoje redove dobija dodatnu težinu. Nije reč o izolovanom incidentu, već o nastavku šireg sukoba u kojem se linije fronta stalno pomeraju, a kontrola nad teritorijom menja iz dana u dan.

Uprkos povlačenju iz pojedinih tačaka kao što je Kidal, očigledno je da operacije nisu zaustavljene. Naprotiv, način na koji je izveden napad na pokretnu grupu pokazuje da se deluje selektivno i ciljano, sa fokusom na ključne tačke okupljanja i logistike protivničkih snaga.