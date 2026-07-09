Ruske snage su danas napale putnički minibus dronom u centru Hersona, ranivši osam ljudi.
 
Jaroslav Šanko, načelnik Vojne uprave grada Hersona, izvestio je o tome na Telegramu, prema Ukrinformu.

"Još jedan ratni zločin koji su počinili ruski okupatori u samom centru Hersona. Oko 13:40, neprijatelj je cinično ciljao putnički minibus dronom. U ovom trenutku, poznato je da je osam ljudi povređeno", rekao je Šanko.

Upozoravamo da snimak sa mesta napada može biti uznemirujuć!

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Prema njegovim rečima, sve žrtve su zadobile povrede od eksplozije, zatvorene povrede glave, potrese mozga i rane od šrapnela.

Svima se pruža medicinska pomoć i ostaju pod nadzorom lekara. Vlasti trenutno rade na utvrđivanju tačnog broja žrtava.

Preliminarni izveštaji ukazuju da nije bilo smrtnih slučajeva u napadu.

Ranije tog jutra, oko 7:30, ruske snage su takođe udarile dronom u civilni automobil u Hersonu, ubivši dve osobe, ranije je izvestio Ukrinform.