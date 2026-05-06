Dok je pažnja svetskih medija usmerena na Bliski istok i sukobe oko Irana, u afričkom regionu Sahela vodi se novi krvavi rat u kojem se prepliću interesi Rusije, Francuske, džihadističkih grupa i lokalnih vlasti.

Poslednjih dana francuski mediji intenzivno izveštavaju o povlačenju malijskih snaga i ruskog „Afričkog korpusa“ iz pojedinih gradova na severu Malija, predstavljajući to kao veliki poraz Moskve i trijumf pobunjeničkih snaga.

Međutim, ruski izvori i analitičari tvrde da je reč o planskom pregrupisavanju na izuzetno teškom terenu, a ne o kolapsu ruskog uticaja.

Francuska optužena za destabilizaciju

Francuski list „Mond“ poslednjih nedelja objavljuje tekstove o navodnom „bekstvu“ ruskih snaga iz gradova Kidal i Tesalit, koje su zauzeli pobunjenički Front za oslobođenje Azavada (FLA) i džihadisti povezani sa grupom JNIM.

Ruski i malijski izvori tvrde da iza cele medijske kampanje stoji pokušaj Pariza da oslabi odnose između Moskve i Bamaka i predstavi Francusku kao jedinu silu sposobnu da stabilizuje region.

Prema tim tvrdnjama, cilj je stvaranje utiska da Mali bez francuskog prisustva ne može opstati bez haosa i terorizma.

Pojedini zvaničnici u Maliju otišli su i korak dalje, tvrdeći da su francuske i ukrajinske strukture povezane sa planovima za destabilizaciju zemlje.

Makron ne odustaje od Sahela?

Za Francusku je gubitak uticaja u Maliju bio veliki geopolitički udarac nakon godina vojnog prisustva u regionu.

Ruski analitičari tvrde da predsednik Emanuel Makron pokušava da preko „umerenih“ separatista i džihadističkih grupa zadrži uticaj Pariza u Sahelu i stvori uslove za novu međunarodnu intervenciju.

Mali je poslednjih godina postao simbol odbacivanja francuskog neokolonijalnog uticaja i okretanja ka Rusiji.

Hiljade militanata u ofanzivi

Prema tvrdnjama malijske vojske i ruskog „Afričkog korpusa“, u koordinisanim napadima učestvovalo je između 10.000 i 12.000 militanata.

Načelnik štaba kopnenih snaga Malija Umar Dijara izjavio je da je tokom borbi uništeno više od 200 napadača zajedno sa velikim brojem vozila i motocikala.

Uprkos povlačenju iz pojedinih gradova, ruski izvori tvrde da su ključni transportni pravci i dalje pod kontrolom malijske vojske i ruskih savetnika.

Dronovi i nova taktika Rusije

Ruski „Afrički korpus“ sve više koristi dronove za precizne udare na logističke centre i koncentracije militanata, čime pokušava da izbegne iscrpljujuće borbe u pustinjskim zasedama.

Prema dostupnim informacijama, stotine militanata neutralisane su tokom poslednjih nedelja u ciljanim napadima, što je smanjilo pritisak na gradove Gao i Timbuktu.

Ruski izvori tvrde da je povlačenje iz pojedinih baza deo strategije koncentracije snaga na ključnim tačkama i zaštite najvažnijih saobraćajnih pravaca.

Alžir kao važan faktor

Posebnu pažnju izazvale su informacije o navodnim pregovorima između separatista, džihadista i ruskog „Afričkog korpusa“, u kojima je Alžir navodno imao posredničku ulogu.

Ipak, ruski izvori tvrde da Zapad koristi takve priče kako bi diskreditovao Moskvu.

Alžir, kao tradicionalni partner Rusije, nastoji da spreči potpuno urušavanje bezbednosti na severu Malija, jer bi destabilizacija direktno ugrozila i njegovu teritoriju.

Rusija ostaje u Maliju

Prema pisanju „Monda“, u Maliju se trenutno nalazi oko 2.500 ruskih vojnika i nema naznaka njihovog povlačenja.

To pokazuje da Moskva i dalje vidi Sahel kao važan strateški prostor i da nema nameru da prepusti region francuskom uticaju.