Tokom noći, jedinice Odbrambenih snaga Ukrajine napale su naftni depo „Poltavskaja“ u ruskom Krasnodarskom kraju. Ovaj objekat nalazi se približno 300 kilometara od linije fronta.

Kasnije tog jutra, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) pogodila je dve rafinerije u Ufi - „Bašnjeft-Ufaneftehim“ i „Bašnjeft-Novoil“. Ova postrojenja nalaze se oko 1.500 kilometara od fronta.

„Naše operacije dugog dometa predstavljaju dosledan i precizan odgovor na to što Rusija odugovlači rat i nastavlja napade na ukrajinske gradove i zajednice“, rekao je predsednik.

Zelenski je dodao da Ukrajina sprovodi svoj „plan sankcija dugog dometa“ i zahvalio se pripadnicima vojske koji obezbeđuju preciznost ovih udara.

„Rusi bi trebalo da razmišljaju o stvarnoj diplomatiji umesto da ponovo pokušavaju da obmanjuju druge ili kupuju vreme. Rat mora biti okončan“, naveo je.

SBU je kasnije objavio dodatne detalje o napadima.

„Ukrajinski dronovi pogodili su proizvodne pogone rafinerija Bašnjeft-Novoil i Bašnjeft-Ufaneftehim, koje predstavljaju važne delove ruskog naftnog i energetskog sektora. Nakon eksplozija izbili su požari na oba postrojenja“, saopštio je SBU.

Prvi rezultati napada već su potvrđeni, a na snimcima objavljenim u medijima vide se najmanje dva odvojena požara, piše RBC-Ukraine.

„Gore jedinice za primarnu destilaciju sirove nafte. Ta postrojenja predstavljaju srce rafinerija i obavljaju početnu fazu prerade nafte“, dodali su iz SBU-a.

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