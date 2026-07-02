"Ove noći, Rusija je ponovo izvršila ciničan masovan napad na Ukrajinu. Neprijatelj je koristio desetine balističkih raketa. Kijev je najviše stradao. Za sada je poznato 13 smrtnih slučajeva", navela je Sviridenko, a prenosi Ukrinform.

Ona je istakla da su ruske snage direktno pogodile najmanje 20 stambenih zgrada, kao i da je moguće da su neki ljudi i dalje zarobljeni ispod ruševina.

Pored toga, oko stotinu kuća je oštećeno u Kijevu usled granatiranja. Spasioci rade na 15 lokacija, u potrazi za nestalima i čisteći ruševine.

Ukrajinske PVO snage oborile su 48 ruskih raketa i 476 dronova tokom noći.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštlio je da su mete napada bili vojno-industrijski i energetski objekti, kao i vojni aerodromi. U saopštenju ruskog Ministarstva navodi se da napadi na Kijev i Kijevsku oblast predstavljaju odgovor na napade Ukrajine na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

Finci uveli ograničenja letova, Poljaci digli avione

Zbog pretnji od ruskih dronova Odbrambene snage Finske uvele su danas u 4.30 sati privremenu zonu ograničenja letova iznad istočnog Finskog zaliva. Generalštab finskih odbrambenih snaga je saopštio da je to bila mera predostrožnosti zbog dronova koji su zalutali na finsku teritoriju, kao i da je ograničenje ukinuto posle 6.00 sati nakon što nisu otkriveni nikakvi dronovi u finskom vazdušnom prostoru, prenosi Yle.

Poljske oružane snage su u objavi na platformi X saopštile da su danas podigle borbene avione u vazduh, kao preventivnu meru nakon masovnog ruskog napada na Ukrajinu, prenosi Rojters.

"Ove akcije su preventivne prirode i usmerene su na obezbeđivanje i zaštitu vazdušnog prostora, posebno u oblastima u blizini ugroženih regiona".

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